Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
(Teleborsa) - Scambia in profit Nemetschek, che lievita del 2,38%.

L'andamento di Nemetschek nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La situazione di medio periodo di Nemetschek resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 82 Euro. Supporto visto a quota 78,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 85,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```