Milano 14:22
44.145 -1,27%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:22
10.111 -0,16%
Francoforte 14:21
24.376 -1,32%

Francoforte: movimento negativo per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
(Teleborsa) - Sottotono Nemetschek, che passa di mano con un calo del 3,36%.

Lo scenario su base settimanale di Nemetschek rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Nemetschek segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 72,35 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 75,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 71,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```