Francoforte: scambi negativi per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che presenta una flessione del 2,83%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di Carl Zeiss Meditec si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 44,09 Euro. Supporto stimato a 42,89. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 45,29.

