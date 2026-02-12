Milano 10:09
Francoforte: giornata depressa per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Pressione su Carl Zeiss Meditec, che tratta con una perdita dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carl Zeiss Meditec, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,73. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,39.

