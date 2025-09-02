L'oro tocca nuovi record: supera i 3.560 dollari l'oncia

(Teleborsa) - Le quotazioni di oro allungano il passo e toccano unsuperando quota 3.500 dollari l'oncia dopo il rally della vigilia. I prezzi si sono portati fino a oltre 3.560 dollari sostenuti dalla natura del metallo prezioso come bene rifugio per gli investitori, una copertura affidabile contro le turbolenze geopolitiche ed economiche.Il tradizionale appeal di "porto sicuro" dell'oro è stato rafforzato dalle aspettative sui tagli dei tassi d’interesse in USA, da parte dellanella riunione di metà settembre e, dall’incertezza sui dazi commerciali del presidente, Donald Trump."Un corollario del contesto economico più debole e delle aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti sta sostenendo i metalli preziosi", ha affermato Kyle Rodda, analista del mercato finanziario di Capital.com.Un altro fattore che sostiene la ricerca di bene rifugio degli investitori è la crescente crisi di fiducia negli asset in dollari a causa dell'attacco del presidente Trump all'indipendenza della Fed. Il Tycoon ha criticato più volte e duramente il Presidente Fed, Jerome Powell, per non aver abbassato i tassi negli USA.Di recente, ilha affermato che la Fed è, e, dovrebbe essere indipendente, ma ha aggiunto che ha "commesso molti errori" e ha difeso il diritto di Trump di licenziare la governatrice della Fed, Lisa Cook per le accuse di frode sui mutui.