Milano 12:45
44.611 +0,33%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:45
9.842 +0,04%
Francoforte 12:45
24.192 -0,03%

Oro: 4.327,91 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.327,91 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.327,91 dollari l'oncia (-0,11%) alle 11:30.
Condividi
```