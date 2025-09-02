Londra: performance negativa per SSE

(Teleborsa) - Pressione sul distributore inglese di elettricità e gas
, che tratta con una perdita del 2,74%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SSE
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di SSE
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,11 sterline con area di resistenza individuata a quota 16,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,92.
