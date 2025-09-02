Milano 16:26
41.927 -1,14%
Nasdaq 16:26
23.155 -1,11%
Dow Jones 16:26
45.146 -0,88%
Londra 16:26
9.144 -0,57%
Francoforte 16:25
23.633 -1,68%

Londra: performance negativa per SSE

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per SSE
(Teleborsa) - Pressione sul distributore inglese di elettricità e gas, che tratta con una perdita del 2,74%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SSE, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di SSE mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,11 sterline con area di resistenza individuata a quota 16,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```