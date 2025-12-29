Milano 13:55
44.504 -0,23%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:55
9.864 -0,07%
Francoforte 13:55
24.312 -0,11%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,41%

SSE a 3.975,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,41%
Indice SSE +0,41% a quota 3.975,92 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```