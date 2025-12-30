Milano 29-dic
44.436 0,00%
Nasdaq 29-dic
25.526 -0,46%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 29-dic
9.867 0,00%
Francoforte 29-dic
24.351 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,06%

SSE a 3.961,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,06%
Indice SSE -0,06% a quota 3.961,21 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```