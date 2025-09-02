Madrid: performance negativa per Aena

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo
, che mostra un decremento del 2,10%.
Lo scenario su base settimanale di Aena
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Aena
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,53 Euro con primo supporto visto a 24,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,91.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)