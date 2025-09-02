Madrid: performance negativa per Aena

gestore degli aeroporti spagnolo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,10%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,53 Euro con primo supporto visto a 24,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)