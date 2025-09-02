Milano 16:28
41.908 -1,18%
Nasdaq 16:28
23.163 -1,08%
Dow Jones 16:28
45.164 -0,84%
Londra 16:28
9.140 -0,61%
Francoforte 16:27
23.628 -1,70%

Madrid: performance negativa per Aena

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per Aena
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che mostra un decremento del 2,10%.

Lo scenario su base settimanale di Aena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Aena confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,53 Euro con primo supporto visto a 24,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```