Milano 15:51
43.325 +0,15%
Nasdaq 15:51
25.537 +0,77%
Dow Jones 15:51
47.318 +0,06%
Londra 15:51
9.690 -0,13%
Francoforte 15:51
23.713 +0,52%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola, con una variazione percentuale del 2,61%.
