Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:43
25.598 -0,37%
Dow Jones 18:43
47.745 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Madrid: positiva la giornata per Indra

Balza in avanti la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.
