Milano 10:11
43.189 -0,07%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:11
9.707 +0,14%
Francoforte 10:11
23.767 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,02%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 16.364,7 Euro

In breve, Finanza
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,02%, a quota 16.364,7 in apertura.
