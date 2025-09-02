Milano 16:28
41.908 -1,18%
Nasdaq 16:28
23.163 -1,08%
Dow Jones 16:28
45.164 -0,84%
Londra 16:28
9.140 -0,61%
Francoforte 16:27
23.628 -1,70%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,14 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,14 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,14 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```