Milano 16:29
41.932 -1,13%
Nasdaq 16:29
23.187 -0,98%
Dow Jones 16:29
45.205 -0,75%
Londra 16:29
9.141 -0,60%
Francoforte 16:28
23.638 -1,66%

New York: balza in avanti PepsiCo

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti PepsiCo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di alimenti e bevande, con una variazione percentuale del 3,76%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PepsiCo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di PepsiCo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 156,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 152,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 161,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```