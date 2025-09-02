New York: balza in avanti PepsiCo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di alimenti e bevande
, con una variazione percentuale del 3,76%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PepsiCo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di PepsiCo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 156,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 152,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 161,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)