Milano 16:05
45.683 +0,35%
Nasdaq 16:05
25.409 -1,29%
Dow Jones 16:05
48.999 -0,39%
Londra 16:05
10.166 +0,28%
Francoforte 16:05
25.307 -0,45%

New York: balza in avanti Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Cognizant Technology Solutions
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con una variazione percentuale del 2,49%.
Condividi
```