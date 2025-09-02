Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: scambi al rialzo per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per T-Mobile US
(Teleborsa) - Bene la compagnia telefonica mobile statunitense, con un rialzo del 2,37%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di T-Mobile US più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di T-Mobile US mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 260,7 USD e supporto a 253,2. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 268,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```