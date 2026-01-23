Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:08
25.605 +0,34%
Dow Jones 19:08
49.006 -0,77%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: scambi al rialzo per Netflix

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,27 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87,27. Il peggioramento del provider di video online è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
