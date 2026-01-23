New York: scambi al rialzo per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Nasdaq 100

Netflix

provider di video online

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,27 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87,27. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)