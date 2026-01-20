New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 386,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 368,2. L'equilibrata forza rialzista di Micron Technology
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 404,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)