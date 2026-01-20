Milano 17:35
New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,66%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 386,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 368,2. L'equilibrata forza rialzista di Micron Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 404,4.

