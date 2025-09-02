New York: scambi negativi per Nvidia

chipmaker

Nvidia

Dow Jones

società di chip

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 3,53%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 166,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 171. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 164,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)