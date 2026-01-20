Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:58
25.055 -1,86%
Dow Jones 19:58
48.529 -1,68%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: in calo Nvidia

Migliori e peggiori
New York: in calo Nvidia
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento del 3,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 181,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 178,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
