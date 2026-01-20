New York: in calo Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,49%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 181,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 178,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)