New York: in calo Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker
, che mostra un decremento del 3,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società di chip
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 181,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 178,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)