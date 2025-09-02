Milano
16:32
41.923
-1,15%
Nasdaq
16:32
23.190
-0,96%
Dow Jones
16:32
45.232
-0,69%
Londra
16:32
9.146
-0,55%
Francoforte
16:31
23.623
-1,72%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: performance negativa per Teleperformance
Parigi: performance negativa per Teleperformance
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 09.50
Si muove verso il basso il
fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una flessione del 2,23%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance
Parigi: positiva la giornata per Teleperformance
Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance
Titoli e Indici
Teleperformance
-2,74%
Altre notizie
Parigi: rosso per Teleperformance
Parigi: rosso per Teleperformance
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance
Parigi: movimento negativo per Teleperformance
Parigi: nuovo spunto rialzista per Teleperformance
Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance