Milano 16:39
42.698 +0,95%
Nasdaq 16:39
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:39
46.717 +0,58%
Londra 16:39
9.599 +0,67%
Francoforte 16:39
23.438 +0,85%

Parigi: giornata depressa per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Teleperformance
Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso del 2,52%.
Condividi
```