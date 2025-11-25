Milano 16:39
42.698 +0,95%
Nasdaq 16:39
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:39
46.717 +0,58%
Londra 16:39
9.599 +0,67%
Francoforte 16:39
23.438 +0,85%

Parigi: in calo Teleperformance

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teleperformance rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Teleperformance ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 60,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62,71, mentre il primo supporto è stimato a 57,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
