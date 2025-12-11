Parigi: al centro degli acquisti Teleperformance

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleperformance
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleperformance
rispetto all'indice.
Il grafico attuale di Teleperformance
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 59,72 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 62,22. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 58,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)