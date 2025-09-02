Parigi: scambi negativi per Edenred

(Teleborsa) - Ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che presenta una flessione del 2,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Edenred
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,64.
