Parigi: scambi negativi per Edenred

(Teleborsa) - Ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che presenta una flessione del 2,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Edenred suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,64.

