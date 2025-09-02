Milano 16:34
41.924 -1,15%
Nasdaq 16:34
23.201 -0,91%
Dow Jones 16:34
45.263 -0,62%
Londra 16:34
9.152 -0,49%
Francoforte 16:32
23.626 -1,71%

Petrolio a 65,8 dollari alle 11:30

Petrolio a 65,8 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 65,8 dollari per barile alle 11:30.
