Milano 16:37
41.929 -1,13%
Nasdaq 16:37
23.207 -0,89%
Dow Jones 16:37
45.262 -0,62%
Londra 16:37
9.147 -0,53%
Francoforte 16:36
23.612 -1,77%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari
Rialzo marcato per il cavallino rampante di Maranello, che tratta in utile del 2,19% sui valori precedenti.
Condividi
```