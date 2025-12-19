Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari

(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Ferrari
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 327,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 336,9, mentre il primo supporto è stimato a 318,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)