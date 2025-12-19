Milano 12:46
Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari
(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Ferrari ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 327,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 336,9, mentre il primo supporto è stimato a 318,1.

