Milano 10:08
43.354 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:08
9.654 +0,13%
Francoforte 10:08
24.076 -0,36%

Piazza Affari: performance negativa per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Ferrari
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il cavallino rampante di Maranello, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Ferrari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 314,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 321,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```