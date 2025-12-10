Piazza Affari: performance negativa per Ferrari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il cavallino rampante di Maranello
, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Ferrari
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 314,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 321,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)