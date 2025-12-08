Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:50
25.607 -0,33%
Dow Jones 18:50
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: in calo Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Ferrari
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il cavallino rampante di Maranello, con una flessione del 2,56%.

La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Ferrari ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 333,7 Euro. Supporto a 330,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 337.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
