Piazza Affari: in calo Ferrari

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il cavallino rampante di Maranello
, con una flessione del 2,56%.
La tendenza ad una settimana di Ferrari
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Ferrari
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 333,7 Euro. Supporto a 330,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 337.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)