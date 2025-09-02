Milano 16:38
Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo
(Teleborsa) - Rosso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che sta segnando un calo del 3,63%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del contractor italiano nel settore Difesa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
