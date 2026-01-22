Milano 9:45
44.808 +0,72%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:45
10.213 +0,74%
24.846 +1,16%

Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo

Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita dell'1,98%.
