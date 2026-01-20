Milano 13:23
44.492 -1,56%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:23
10.082 -1,12%
Francoforte 13:23
24.551 -1,64%

Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian
Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un decremento del 2,73%.
Condividi
```