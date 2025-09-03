Milano 2-set
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.496,55 punti

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.496,55 in apertura.
