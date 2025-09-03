Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:58
23.367 +0,58%
Dow Jones 17:58
45.121 -0,39%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Crolla a New York Dollar Tree

Crolla a New York Dollar Tree
Si muove in perdita il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,13% sui valori precedenti.
