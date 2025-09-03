Milano
17:35
41.785
+0,14%
Nasdaq
21:14
23.299
+0,29%
Dow Jones
21:14
45.047
-0,55%
Londra
17:35
9.178
+0,67%
Francoforte
17:35
23.595
+0,46%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 21.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ EOG Resources, scendono le quotazioni a New York
EOG Resources, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
03 settembre 2025 - 20.00
Ribasso scomposto per la
società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale
, che esibisce una perdita secca del 3,93% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata negativa in Borsa per EOG Resources
Super Micro Computer, scendono le quotazioni a New York
New York: spinge in avanti Franklin Resources
A New York corre Franklin Resources
Titoli e Indici
Eog Resources
-4,63%
Altre notizie
Intuit, scendono le quotazioni a New York
Siemens Energy, scendono le quotazioni a Francoforte
First Solar, quotazioni in calo a New York
EURO STOXX Insurance, scendono le quotazioni a Eurozona
Zalando, scendono le quotazioni a Francoforte
New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto