AutoZone, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di ricambi e accessori per auto
, che mostra un -4,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AutoZone
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di AutoZone
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3.523,8 USD. Prima resistenza a 3.707,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3.438,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)