Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:06
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:06
47.654 -0,18%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

AutoZone, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
AutoZone, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di ricambi e accessori per auto, che mostra un -4,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AutoZone, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di AutoZone si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3.523,8 USD. Prima resistenza a 3.707,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3.438,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```