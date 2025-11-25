Milano 16:39
Oracle, scendono le quotazioni a New York
Si muove in perdita il principale fornitore di software aziendale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,90% sui valori precedenti.
