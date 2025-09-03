Milano 10:00
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata negativa per il settore Alimentare europeo, che continua la seduta a 443,9 punti, in calo dello 0,76%.
