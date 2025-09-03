Milano 10:02
Londra: in calo Marks & Spencer

(Teleborsa) - Retrocede il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, con un ribasso del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marks & Spencer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,204 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,277. Il peggioramento di Marks & Spencer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,178.

