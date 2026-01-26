Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:33
25.781 +0,69%
Dow Jones 17:33
49.255 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: in calo InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: in calo InterContinental Hotels Group
Sottotono il gruppo che gestisce alberghi, che passa di mano con un calo del 2,48%.
Condividi
```