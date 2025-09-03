Milano 10:02
41.851 +0,30%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:02
9.137 +0,22%
Francoforte 10:02
23.578 +0,38%

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per M&G
(Teleborsa) - Pressione sulla società di risparmio e investimenti, che tratta con una perdita del 2,02%.

L'andamento di M&G nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di M&G mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,457 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,588. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,398.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
