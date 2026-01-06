Milano 14:49
45.992 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:49
10.109 +1,04%
Francoforte 14:49
24.942 +0,29%

Londra: scambi negativi per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Metlen Energy & Metals
Composto ribasso per Metlen Energy & Metals, in flessione del 2,99% sui valori precedenti.
Condividi
```