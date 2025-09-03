New York: balza in avanti Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la principale compagnia di navigazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Norwegian Cruise Line Holdings
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25,73 USD. Primo supporto visto a 24,74. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24,19.
