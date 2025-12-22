Milano 17:35
A New York, forte ascesa per Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per la principale compagnia di navigazione, che scambia in rialzo del 4,77%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Norwegian Cruise Line Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,72%, rispetto a +0,67% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Norwegian Cruise Line Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,89.

