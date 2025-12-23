New York: performance negativa per Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale compagnia di navigazione
, che mostra un decremento del 3,17%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,05 USD. Possibile una discesa fino al bottom 23,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)