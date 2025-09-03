New York: brusca correzione per APA Corporation

(Teleborsa) - In forte ribasso la holding attiva nel campo dell'energia
, che mostra un -4,3%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di APA Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso APA Corporation
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di APA Corporation
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,42 USD. Possibile una discesa fino al bottom 22,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)