New York: al centro degli acquisti VF Corporation

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di abbigliamento statunitense, che tratta in rialzo del 4,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di VF Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo di VF Corporation mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,99 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,97. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
