New York: giornata negativa in Borsa per EOG Resources

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale, che esibisce una perdita secca del 3,93% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che EOG Resources mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,12%, rispetto a -0,7% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di EOG Resources rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 124,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 119,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 128,9.

