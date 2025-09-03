New York: giornata negativa in Borsa per EOG Resources

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale
, che esibisce una perdita secca del 3,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che EOG Resources
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,12%, rispetto a -0,7% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di EOG Resources
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 124,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 119,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 128,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)